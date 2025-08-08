Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Bafra'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 42 yaşındaki H.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve evinde 400 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu madde içme aparatları bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı

Bu kapsamda ekipler, yapılan araştırma sonucu şüpheli H.G. 'nin (42) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.G.'nin (42) ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 400 gram kubar esrar, uyuşturucu içme aparatı, hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 24 adet tabanca fişeği, İklimlendirme sistemi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Göazaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
500
