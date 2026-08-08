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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve nakit para ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1989 sentetik ecza hap, 278,1 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, kenevir bitkisi, alüminyum folyo, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 395 lira nakit para, 2 ruhsatsız tüfek, 4 kartuş ile 31 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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