Operasyonda pencereden atlayarak kaçan hükümlü, yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu kullanırken düzenlenen operasyonda pencereden atlayarak kaçmaya çalışan firari hükümlü, yapılan takip sonucu yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen kişileri dolandıran ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü. Hükümlünün İlkadım ilçesindeki harabe bir evde saklandığı tespit edildi. Hükümlü, paraları rulo yapıp uyuşturucu kullandığı sırada düzenlenen operasyonda pencerede atlayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan hükümlü, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 1,26 gram taş kokain ve 0,11 gram toz kokain ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
