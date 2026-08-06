Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Samsun'un İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 5 bin 366 sentetik hap, 9,16 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 80 fişek ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen şüphelilerin üstleri, araçları ve ikametlerinde yaptıkları aramada, ?5 bin 366 sentetik ecza hapı, 9,16 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile 80 fişek ele geçirdi.
Operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Kaynak: AA