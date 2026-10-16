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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 839 hap ele geçirildi

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Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 839 uyuşturucu hap, 157 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada 839 uyuşturucu hap, ?157 gram sentetik uyuşturucu, ?3 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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