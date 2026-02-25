Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Dikbıyık Mahallesi'nde M.D. (38) ve Ö.A'nın (36) adreslerinde yapılan aramada 30 gram eroin, 30 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma düzeneği ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

