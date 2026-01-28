Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, narkotik dedektör köpeği 'Şila' ile tırda yapılan aramada 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 33 yaşındaki sürücü C.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan tırın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen tırı kent merkezinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Şila"nın desteğiyle yapılan aramada, araçtaki yatağın altına gizlenen 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan C.A. (33) işlemleri için emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel