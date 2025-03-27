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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

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Canik ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 650 gram sentetik uyuşturucu ve para ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan kişiler ile uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, S.Ç'nin (29) ikametinde yaptıkları aramada 650 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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