Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 918 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 918 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda B.S. (18) ile S.K'nin (20) uyuşturucu satışı yaptıkları istihbaratı değerlendirildi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 918 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman
