Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 457,65 gram sentetik uyuşturucu, 93,30 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyete götürüldü.