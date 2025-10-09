Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 771,3 gram sentetik uyuşturucu ile çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramada 771,3 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 68,90 gram esrar tohumu, 31,72 gram esrar, 55 sentetik ecza hapı, 0,24 gram kokain, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
