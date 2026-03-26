Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 2 bin 290 sentetik ecza hap, 280,75 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik uyuşturucu katkılı sigara, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek