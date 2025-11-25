Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 230 gram sentetik uyuşturucu, 843 uyuşturucu hap, 18 gram esrar ve birkaç uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 230 gram sentetik uyuşturucu, 843 uyuşturucu hap, 18 gram esrar, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel