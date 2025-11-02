Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 65 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, narkotik ekipleri tarafından 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. E.G. (41) isimli şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
E.G.(41) isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplam 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alının şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ilam ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel