Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda binlerce sentetik uyuşturucu hapı ve esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 354 sentetik ecza hapı, 146 gram sentetik uyuşturucu, 127 gram reçine esrar, 2 hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
