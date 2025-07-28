Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramada 5 bin 669 sentetik ecza hapı, 11 uyuşturucu hap, 17 gram sentetik uyuşturucu ve 12,60 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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