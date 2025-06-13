Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 537 gram sentetik uyuşturucu, 550 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi.
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ile Atakum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 537 gram sentetik uyuşturucu, 550 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel