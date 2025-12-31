Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 799 sentetik ecza hapı, 293 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 38,08 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, hassas terazi, 203 fişek ile 55 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese de operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, 256 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.