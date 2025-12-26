Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 400 gram esrar, 1325 sentetik ecza hapı, 24,08 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 1 kilo 400 gram esrar, 1325 sentetik ecza hapı, 24,08 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
