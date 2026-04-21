Samsun'da evinde 5 bin 627 sentetik uyuşturucu hap bulunan zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde 5 bin 627 sentetik uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, N.M.Y'nin (46) evinde yaptıkları aramada, 5 bin 627 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.M.Y, jandarmaya götürüldü.