Samsun'da evinde 5 bin 627 sentetik uyuşturucu hap bulunan zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde 5 bin 627 sentetik uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, N.M.Y'nin (46) evinde yaptıkları aramada, 5 bin 627 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.M.Y, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek