Samsun'da 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik'te belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.V. (26) ve S.K. (25) emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen 421 bin 120 uyuşturucu hapın, Samsun'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
