Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 bin 750 sentetik ecza, sentetik uyuşturucu ve esrar gibi maddeler ile bir pompalı tüfek ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 9 bin 750 sentetik ecza, 10 paket halinde 6,25 gram sentetik uyuşturucu, 10,56 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel