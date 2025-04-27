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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 bin 750 sentetik ecza, sentetik uyuşturucu ve esrar gibi maddeler ile bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 9 bin 750 sentetik ecza, 10 paket halinde 6,25 gram sentetik uyuşturucu, 10,56 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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