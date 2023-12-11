Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki 3 şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 392 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.U. ile kardeşi F.U. ve O.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.