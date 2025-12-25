Haberler

Çarşamba'da 3 kilo 515 gram uyuşturucu ele geçirildi
Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, cezaevindeki bir kişiye ait samanlıkta 3 kilo 515 gram kubar esrar ve hassas terazi bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 515 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bir suç nedeniyle cezaevinde olan M.K'ye (36) ait samanlıkta yapılan aramada 3 kilo 515 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
