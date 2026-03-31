Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramalarda 135 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 135 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda A.A. (30), H.Y. (38) ve B.A. (21) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek