Evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğula gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir anne ve oğlu gözaltına alındı. Evlerinde 230 bin sentetik hap bulunan şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi muhafaza ettikleri belirlendi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evlerinde yapılan aramada 230 bin sentetik hap ele geçirilen Ü.S. (55) isimli kadın ile oğlu Z.S. (30), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde kiralanan 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 230 bin sentetik hap ele geçirildi. Anne ile oğul olan şüphelilerin, evlerden birinde beraber kaldıkları, diğerinde uyuşturucuyu muhafaza ettikleri tespit edildi. Olaya ilişkin Ü.S. ve oğlu Z.S. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
