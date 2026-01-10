Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri bir aracı durdurarak 1150 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. İki zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takip edilen bir aracı Tekkeköy ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1150 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel