Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin 800 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin 800 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, takibe aldıkları kamyonu durdurarak önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında takip edilen kamyon, İlkadım ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında E.B.Y. (23) ve A.A.B. (22) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.