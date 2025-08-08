Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin 800 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, takibe aldıkları kamyonu durdurarak önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında takip edilen kamyon, İlkadım ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında E.B.Y. (23) ve A.A.B. (22) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel