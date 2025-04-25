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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16,6 Gram Taş Kokain Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16,6 Gram Taş Kokain Ele Geçirildi
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Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16,6 gram taş kokain ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, 16,6 gram taş kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Beytullah Ş'nin (42) aracını Samsun - Sinop kara yolunun Yakakent ilçe girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 16,6 gram taş kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan Beytullah Ş. ile yanındaki Muhammet E. (21) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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