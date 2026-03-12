Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, 3 bin 876 sentetik ecza ve 10 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçelesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 3 bin 876 sentetik ecza ile 10 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak