Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir binanın çatı katında uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bir istihbaratı değerlendirerek, bir binanın çatı katına operasyon gerçekleştirdi. Çatı katında yapılan aramada 733,41 gram sentetik uyuşturucu, 150 mililitre sentetik uyuşturucu elde etmeye yarayan sıvı, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli A.K. (68) gözaltına alındı.