Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, kenevir yetiştiren 48 yaşındaki F.D. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile silah ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Turgutlu ve Yeni Karacalı mahallelerinde F.D'ye (48) ait arazilerde kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında zanlının arazilerinde ve evinde yapılan aramalarda boyları 1,35 ila 2 metre arasında olan 19 kök kenevir bitkisi ile 40 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 av tüfeği, 1 şarjör ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
