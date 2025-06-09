Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda, tavanına gizlenmiş 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 38 yaşındaki C.C.T. gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havza ilçesinde operasyon düzenledi.

Belirlenen araçta yapılan aramada, tavanına gizlenmiş bir buçuk kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda C.C.T. (38), gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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