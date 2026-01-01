Haberler

Samsun'da 54 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen iki operasyonda 54 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde ikametlere operasyon düzenleyerek büyük miktarda uyuşturucu maddeye ulaştı.

Samsun'da düzenlenen iki operasyonda 54 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 24 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlkadım ilçesinde de bir ikamete düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 30 bin 42 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira buldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel


