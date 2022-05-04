Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hayati Yıldırım'ın kullandığı 16 JY 180 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Yibitaş ışıklı kavşağında bekleyen Erkan Usta idaresindeki 55 C 0841 plakalı minibüse, minibüs de çarpmanın etkisiyle önünde bekleyen Hüseyin Sarıkaya yönetimindeki 06 EE 9838 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlarda bulunan Arife Kumdere (33), Kenan Karakurt (36) ve Esra Sarıkaya (21) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

Erkan Usta, Otomobil, Ankara, Samsun, Güncel, Haberler

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