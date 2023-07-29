Samsun'da traktörden düşen çelik su boruları işçilerin hayatına mal oldu

SAMSUN'un Havza ilçesinde traktörden kayıp üzerlerine çelik su borusu düşen işçiler Selami Baş (46) ve Mustafa Çakır (18), hayatını kaybetti.

Olay, Havza ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki traktörle taşınan çelik su borular kayarak işçi olarak çalışan Selami Baş ve Mustafa Çakır'ın üzerine düştü. Mustafa Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, Selami Baş ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.