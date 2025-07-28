Samsun'da Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı

Samsun'da Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki TEDAŞ trafo merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kirazlık mevkisinde bulunan bir çağrı merkezinin arkasında TEDAŞ'a ait trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tekkeköy Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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