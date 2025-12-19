Haberler

Samsun'da ölümlü trafik kazasına karışan sürücüye 8 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin ölümüne neden olan trafik kazasıyla ilgili yargılanan otomobil sürücüsüne 8 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanığın, kazadan dolayı pişman olduğu belirtildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin öldüğü, eşinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yargılanan otomobil sürücüsüne 8 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık K.Ç. (28) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık K.Ç, savunmasında, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Üzgünüm. Keşke kaza olmasaydı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurup sanığın tahliyesine hükmetti.

Müşteki avukatı Onur Kart, sanığın, "Olası kastla ölüm ve yaralamaya sebep olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini savunarak, karara itiraz edeceklerini ve dosyayı istinafa götüreceklerini kaydetti.

Olay

K.Ç'nin kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, 5 Aralık 2024'te Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halim ile eşi Gülnaz Bekiroğlu'na çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Halim Bekiroğlu yaşamını yitirmişti. Sürücünün 1,25 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

