Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 3 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kavşağında meydana geldi. Necla K. (47) yönetimindeki 59 EB 095 plakalı otomobil ile Ramazan D.'nin (60) kullandığı 55 ARY 73 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Nuri D. (56) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
