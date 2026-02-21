Haberler

Samsun'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.V. (66) yönetimindeki 55 NS 712 plakalı kamyonet, Şeyhören Mahallesi'nde İ.Ö'nün (48) kullandığı 55 AJG 644 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
