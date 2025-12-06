Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 aracın karıştığı olayda 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
H.U'nun (22) kullandığı 06 RCB 78 plakalı otomobil, F.A. (49) idaresindeki 55 ATB 823 plakalı otomobil ile G.V. (26) yönetimindeki 06 DPM 616 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, 06 DPM 616 plakalı otomobilde bulunan İ.Y. (18) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel