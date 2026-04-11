Samsun'da tarlaya giren tırın sürücüsü yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, çelik bariyeri aşıp tarlaya girdi ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Recep Ali K. (54) yönetimindeki 55 FN 869 plakalı tır, Samsun-Sinop kara yolu Zeytin Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyeri aşıp tarlaya girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek