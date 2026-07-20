Tekne Kazasında Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

KAYIP KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Samsun'un Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu kaybolan Ekrem Dursin'in (37) cansız bedeni bulundu. Dursin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Dün bulunan Mehmet Dursin (51) ve Zübeyde Dursin'in (42) cenazeleri de bu sabah otopsi işlemlerinin ardından Samsun Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan alınarak memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı