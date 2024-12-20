Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Öldürüldü, Zanlı İntihar Etti

Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken araçta intihar etti.

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3383 Sokak'taki bir sitede bulunan dairede Mert Okumuş (24) ile Arzu Açıkgöz (47) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okumuş, Açıkgöz'e tabancayla 2 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Okumuş ise Açıkgöz'ün aracıyla olay yerinde kaçtı.

Polis ekiplerinin kovalamacası sırasında zanlının kullandığı 55 AHB 964 plakalı cip, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir polis aracıyla 7 araca daha çarparak durabildi.

Okumuş, bu sırada araçta tabancayla intihar etti.

Açıkgöz ve Okumuş'un cenazeleri, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Açıkgöz'ün Atakum ile Ordu'nun Ünye ilçesinde güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi.