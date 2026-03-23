Haberler

Samsun'da baldızını silahla öldüren kişi intihar etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, baldızını silahla öldüren Hasan Aydın, olayın ardından intihar etti. Olay yerinde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Aydın (52), eşi ile birlikte ziyarete gittiği Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki kayınvalidesinin evinde baldızı Nigar Aslan (44) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Aydın, baldızına tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Nigar Aslan ile Hasan Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı

İran, İsrail'den çok o ülkeyi vurdu: Her gürültü patlama sanılıyor
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar

Kırdığı rekoru duşta eğlenerek kutladı! İşte o renkli anlar