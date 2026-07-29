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Samsun'da tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyon çalışmaları sürüyor

Samsun'da tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyon çalışmaları sürüyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde, belediye tarafından restore edilen tarihi Taçlı Çeşme'deki çalışmalar sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde, belediye tarafından restore edilen tarihi Taçlı Çeşme'deki çalışmalar sürüyor.

Samsun Valiliği ile Bafra Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Taçlı Çeşme Restorasyon, Rekonstrüksiyon, Taşıma ve Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında, tarihi çeşmenin aslına uygun şekilde yenilenerek kent kültürüne kazandırılması amaçlanıyor.

Alanı gezerek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, projenin Bafra'nın tarihi dokusuna katkı sağlayacağını belirtti.

Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Kılıç, projenin tamamlanmasıyla ilçenin tarihi envanterine önemli bir yapının ekleneceğini kaydetti.

Restorasyon, rekonstrüksiyon ve çevre düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak tarihi çeşmenin yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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