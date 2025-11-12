Samsun'da Taciz Vakası: Sanık İlk Duruşmada Tahliye Oldu

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, Damla Korkmaz'ı (32), sokak ortasında dövüp taciz ettiği öne sürülen Sinan Aladağ'ın (30), ilk duruşmada tahliye edildiği davada, savcı mütalaasını verdi ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Damla Korkmaz yolda yürürken, Sinan Aladağ'ın sözlü tacizine uğradı. Aladağ, ardından kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık oluştuğu belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta Sinan Aladağ'ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Damla Korkmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

'YARALANMA, YÜZDE SABİT İZ NİTELİĞİNDE DEĞİL' RAPORU

Çarşamba Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün, Samsun 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu raporda, "Şahsın yapılan muayenesinde, darp sonucu yüzünde çok sayıda kırık oluştuğunu, hastanede sol yanak kemiklerine platin takıldığını, şu an katı gıda tüketemediğini, tükettiğinde çenesinde ağrı olduğunu, ağzını tam açamadığını ifade etti. Harici muayenede, travmatik lezyona rastlanmadı. Mevcut tıbbi belgelerde tanımlanan bulgular ve şube müdürlüğümüzde yapılan muayenede elde edilen bulgular kapsamında kişide meydana gelen yaralanmanın 'Yüzde sabit iz' niteliğinde olmadığını bildirir rapordur" ifadelerine yer verildi.

SANIĞA TAHLİYE

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Sinan Aladağ hakkında 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret', 'Cinsel suça teşebbüs' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanık Aladağ, "Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması sebebiyle refleks olarak vurdum, kendisinden özür diliyorum çok pişmanım" dedi.

Mahkeme, "Sanığın üzerine atılı suçları işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut olgular var ise de sanığın suçunu samimi olarak ikrar etmesi ve karartılması muhtemel herhangi bir delil bulunmamasından dolayı herhangi bir tutuklama nedeninin de kalmadığı gibi ilerde verilmesi muhtemel cezayla tutuklamanın ölçülü olmayabileceği göz önüne alınarak sanığın tahliyesine ve sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi" denilerek duruşma ertelendi.

SEGBİS İLE KATILDI

Dün görülen duruşmaya ise başka suçtan tutuklanan Sinan Aladağ, bulunduğu Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı. Damla Korkmaz ise salonda hazır bulundu. Savcı duruşmada mütalaa verdi. Mütalaada, "Sanığın hem alenen hakaret suçunu hem de cinsel taciz suçunu işlediği, bu kapsamda ise TCK 44'üncü maddesi gereğince birden fazla suçun olması sebebiyle vermesi, ceza alt ve üst sınırları itibariyle daha ağır olan TCK'nin 105/1-1'inci cümlesinde düzenlenen cinsel taciz suçundan eylemin sokak üzerinde olan mağdura karşı gerçekleştirildiği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan TCK 86/1, 87/3, 105/1-1'inci cümle, 53, 58 ve 63 maddeleri gereğince cezalandırılması talep ve mütalaa olunur" denildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.