Samsun'da sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek yatırımlar yapılıyor

Samsun'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle sosyal hizmet kalitesini, kapasitesini ve altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) koordinasyonunda 2023-2025 yılları arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, engelli bireylerden yaşlılara, kadınlardan çocuklara kadar toplumun farklı kesimlerine daha modern ve konforlu alanlarda hizmet sunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Yatırımlarla, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol üstlenen yaşlılar ile özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasının hedeflendiği, bu kapsamda, Havza Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Etüt Binası'nın yapımı sürerken, Samsun Kadın Konukevi'nin inşasıyla kadınlar ve çocuklar için daha güvenli hizmet alanları oluşturulmasının planlandığı vurgulandı.

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yemekhane onarımı devam ederken, Atakum ilçesindeki Şehit Muharrem Kılıç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet binasının deprem güçlendirme ve onarım çalışmalarının ise proje aşamasında olduğu aktarılan açıklamada, Canik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ek binasının bakım ve onarımı ile İlkadım Çocuk Destek Merkezi'nin de (ÇODEM) yapımı devam eden yatırımlar arasında yer aldığı aktarıldı.

İlkadım ilçesinde inşa edilecek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasının yapım çalışmaları ile diğer sosyal hizmet yatırımlarının da sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Samsun'a gösterdikleri yakın ilgi ve gelişimi noktasında yapılan yatırım ve çalışmalar için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve kıymetli Samsunlu hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.