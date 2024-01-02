Samsun'da Sokakta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Oğuzhan Aydın (23) yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Kolay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan Aydın, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla sağ kolundan vurulan Oğuzhan Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, yaptığı incelemede olay yerinde 5 adet boş kovan buldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.