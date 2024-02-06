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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Kurupelit Toplu Konutları'nda ikamet eden bir kadın, apartmanın içinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olay sonucunda ağır yaralanan kadın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü.

Kurupelit Toplu Konutları 185. binada ikamet eden Muradiye T. (30), apartmanın içinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Muradiye T, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Muradiye T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Samsun Saldırı Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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